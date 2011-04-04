Программа модернизации образования начнется в России с 1 сентября

Премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" заявил о том, что с 1 сентября текущего года в российских школах заработает новая программа модернизации образования.

По словам главы правительства, Министерство образования теперь должно плотно работать с регионами, должно подготовить эту программу.

На встрече Владимирв Путина и единороссов приняли участие глава аппарата правительства Вячеслав Володин, председатель Госдумы Борис Грызлов, его заместитель Светлана Орлова, а также депутаты от партии в нижней палате парламента Владимир Пехтин, Артур Чилингаров, Валерий Рязанский и Татьяна Яковлева.

Председатель правительства сообщил, что поручил Министерству здравоохранения и социального развития проработать программу в сфере образования. По мнению Путина, необходимо одновременно поднять качество образования и сократить расходы. "Создание базовых центров с филиальной сетью улучшит возможности школьного образования, позволит сократить управленческие издержки и позволит укрепить материально-техническую базу", - уверен премьер.

Путин также поставил задачу - повысить зарплаты учителя до средней зарплаты экономики в соответствующих регионах. Премьер-министр также поручил Министерству образования сформулировать предложения по дальнейшему развитию системы образования, в том числе среднего профессионального образования.