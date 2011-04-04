Читатели АН получат бесплатные консультации на «Евроэкспомебель»

Найти свежие идеи для создания интерьера своей мечты и приобрести мебель ведущих производителей по выгодным ценам можно с 17 по 20 мая на выставке «Евроэкспомебель». Известные компании представят кухни, спальни, столовые, детские и молодежные комнаты, мягкую мебель, шкафы-купе и многое другое в МВЦ «Крокус Экспо».

Разнообразный дизайн и широкий ценовой диапазон помогут каждому найти мебель по душе. Любители классики и авангарда, барокко и минимализма смогут реализовать все свои интерьерные замыслы. Ключевым моментом выставочной программы станет конкурс молодых дизайнеров Kreata. Творческая молодежь представит свои проекты для малогабаритных квартир на тему «Открытое пространство». На выставке Вы сможете бесплатно получить консультации лучших дизайнеров и архитекторов журнала «Идеи Вашего Дома». Возьмите планировку квартиры или дома с их размерами для более эффективной консультации.

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