Руководитель Livejournal Russia Светлана Иванникова сообщила, что "Живой журнал" вновь подвергся атаке хакеров. Интернет-сервис в течение часа работает некорректно из-за очередной DDoS-атаки.

Сайт недоступен для пользователей. Администраторы выявляют адресатов и источники атаки. Это вторая DDoS-атака за последнюю неделю.

Ранее 30 марта "Живой журнал" подвергся крупнейшей за всю историю существования интернет-сайта атаке хакеров. Доступ к странице был затруднён после 17 часов. Светлана Иванникова заявляла, что "атака подобной мощности случается первый раз за историю ЖЖ". Тогда "Живой журнал" выдержал удар и вернулся в строй без потерь. Атака хакеров, которые выбрали стратегию саранчи, нападая миллионами, длилась ровно 7 часов. Создатели портала говорили, что это была только пристрелка, и они вновь ждут масштабную "бомбардировку".

4 апреля массированная атака серверов "Живого журнала" возобновилась.



В кириллическом сегменте Livejournal зарегистрировано около четырёх миллионов аккаунтов, а ежемесячная аудитория проекта превышает 20 миллионов человек.