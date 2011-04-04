Погранслужба назвала причину столпотворения в «Домодедово» в воскресенье

В московском аэропорту «Домодедово» в воскресенье, 3 апреля, столпотворение в зоне паспортного контроля образовалось накануне из-за ремонта на втором этаже терминала и закрытия большей части кабинок пограничного контроля.

Источник в Пограничной службе ФСБ РФ уточнил, что не работало шесть из 16 кабинок, передает Интерфакс.

Аргументы.ру накануе сообщали, что люди звонят из «Домодедово» и сообщают о том, что тысячи пассажиров столпились в зоне паспортного контроля аэропорта. Пассажиры говорили, что некоторые из них находятся в полуобморочном состоянии, не хватает воздуха. Люди стояли в очередях от 40 минут.

Коллапс в зоне прилета отразился на работе службы выдачи багажа, где также наблюдался хаос.