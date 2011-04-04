Слухи о введении перерывов в движении поездов в метро - первоапрельская шутка

Статья с сообщением о том, что новый начальник Московского метрополитена Иван Беседин, ранее возглавлявший Калининградскую железную дорогу, якобы распорядился рассмотреть возможность применения в столичной подземке практики технологических перерывов, широко применяемой на железных дорогах, появилась сегодня на сайте одного из изданий.

Источники РБК 4 апреля сообщили, речь идет о "приостановке движения на малоиспользуемых участках метро". Корреспондент этого издания признал, что такое известие странно, поскольку метрополитен в Москве загружен постоянно, в отличие от железных дорог, где действительно делаются перерывы между часами пик.

Пресс-секретарь Московского метрополитена Светлана Царева предположила, что публикация издания связана с 1 апреля, сообщает Росбалт. "Мы не знаем, что могло побудить РБК написать такой материал – разве что 1 апреля",- сказала она.