Пассажиров «Сапсанов» начнут досматривать

Пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» начнут досматривать. РЖД с понедельника на Ленинградском вокзале Москвы установили у выходов на платформу для посадки и высадки пассажиров поездов «Сапсан» павильоны со специальным оборудованием, позволяющим осуществлять бесконтактную проверку багажа и ручной клади пассажиров.

Компания запустила пока «пилотный» проект. Временно будут осуществляться выборочный досмотр пассажиров.

В Петербурге на Московском вокзале досмотровая зона будет введена в эксплуатацию 6 апреля.

В связи с введением процедуры досмотра пассажиров «Сапсанов» просят прибывать на вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга заблаговременно.