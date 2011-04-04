WWF: В Подмосковье зафиксированы первые случаи поджога сухой травы

Благотворительная организация WWF сообщила, что с приходом теплой погоды в столичный регион, жители Подмосковья начали поджигать траву. По данным Всемирного фонда дикой природы, сразу два очага горящей травы были замечены в районе 15-го километра Симферопольского шоссе, один из них — на самой кромке леса Подольского лесничества.

По словам координатора WWF России по лесной политике Николая Шматкова, хорошо, что земля пока еще была сырой от талого снега, ветра не было и огонь распространялся медленно, не успел зайти в лес. Сотрудники МЧС оперативно потушили очаг пожара.

Прошлое лето в России не забудется страшными природными пожарами.

WWF России напоминает, что, после лесных пожаров 2010 года в Европейской части страны в огне погибли десятки людей. Дотла сгорели тысячи домов. Огромный ущерб нанесен природе.

Госдума приняла ряд поправок в Лесной кодекс, направленных на предотвращение пожаров. Но ряд главных вопросов нерешен, в том числе сельскохозяйственные палы не запрещены, государственная лесная охрана не возрождена, статус и ответственность за тушение пожаров на некоторых лесных территориях (бывшие колхозные леса, лесополосы и др.) не определен, сообщает Росбалт.

По словам Николая Шматкова, в результате пожаров 2010 года и последствий "ледяного дождя" в Московской и других областях в лесах образовалось огромное количество сухой древесины, которая служит топливом для лесных пожаров.

"Сухостой и валеж остаются не убранными. Леса не готовы к сезону пожаров. А они уже отмечены в Подмосковье", — подчеркнул координатор WWF России.