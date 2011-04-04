В Москве отопление в жилых домах отключат в конце апреля - начале мая

В Москве последние дни жителей города радует теплая солнечная погода. Солнце светит и припекает, в квартирах москвичей стало жарковато. Но в "МОЭК" сообщили, что отключать отопление в столице начнут не ранее конца апреля — начала мая.

Руководитель пресс-центра Московской объединенной энергетической компании Райфа Биткова пояснила, что если отопление отключат сейчас, пока теплая погода еще не устоялась, то "москвичи не обрадуются холоду в своих квартирах".

В Москве отопление выключают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет плюс 8 градусов и выше. Сегодня термометры в столице показывают плюс 14 градусов. Синоптики прогнозируют, что похолодание еще придет в столицу. В конце апреля.