Депутата Константина Затулина лишают поста

По решению "Единой России", депутат Константин Затулин лишается поста первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, об этом сообщает Интерфакс.



Первый вице-спикер Олег Морозов сообщил по этому поводу: "Президиум нашей фракции принял решение о внутрифракционной ротации – Затулин останется рядовым членом комитета".



В свою очередь, Константин Затулин сказал, что знает о решении руководства фракции, однако, по его мнению, это решение связано не с его работой в комитете, а с критикой руководства России. Он подчеркнул, что "фракция вправе назначать и снимать с должности", но, безусловно, он не обрадован таким решением.