Экспертиза: трое из пяти производителей выдают спред за сливочное масло

Экспертиза показала, что трое из пяти производителей выдают спред за натуральное сливочное масло.

В ходе пресс-конференции, прошедшей 31 марта 2011 года, были оглашены результаты совместного мониторинга качества и безопасности сливочного масла, проведенного специалистами ГУП г. Москвы «Московское качество» и Межрегиональной общественной организацией Общество защиты прав потребителей.

Эксперты изучали продукт по трем критериям: цена, наличие изделий в московских магазинах и соответствие качества продукции нормативным требованиям. Был исследован ассортимент 57 московских магазинов, в которых было выявлено 39 отечественных производителей сливочного масла и 11 зарубежных (Финляндии, Новой Зеландии и Франции).

Кроме того, в продаже было выявлено масло с наименованием «Вологодские традиции натуральное» производства ОАО «Аньковское» (Ивановская область), что является нарушением российского законодательства и вводит потребителя в заблуждение, ведь только предприятия Вологодской области имеют право использовать знак НМПТ (наименование места происхождения товара) «Вологодское».

По словам заместителя генерального директора ГУП «Московское качество» Игоря Назарова, разброс цен в московских магазинах на сливочное масло отечественных производителей значителен – от 27 до 122 рублей за пачку. Импортное масло стоит несколько дороже – от 52 до 139 рублей за пачку.

В результате мониторинга были закуплены пять образцов сливочного масла (жирностью 80-85%) пяти различных производителей, на этикетке которых значилась информация о том, что это сливочное масло, и оно изготовлено по ГОСТу (кроме французского масла President).

Все пять образцов были переданы в лабораторию ООО «ИЛ Тест-Пущино» для проведения независимой экспертизы:

масло "Тысяча озер" сладко-сливочное классическое несоленое, м.д.ж. 82,5% (ООО «Невские сыры»); масло "Смоленское" сливочное традиционное, м.д.ж. 82,5% (ООО "Красагормол" компания "Демиург"); масло сливочное коровье, "Молочные продукты", м.д.ж. 82,5% (ЗАО "Озерецкий молочный комбинат"); масло сливочное традиционное "Молочная ферма", м.д.ж. 82,5% (ООО"Нелидовсий маслосырзавод"); Рresident сливочное «Экстра», м.д.ж. 82%, ("Lactalis International").

Сливочное масло проверили на соответствие нормативной документации (Федеральный закон от 12.06.08 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 52969-2008 «Масло сливочное. Технические условия») по жирнокислотному составу, органолептическим показателям и по микробиологии.

В результате экспертизы только два образца («Тысяча озер» (ООО «Невские сыры») и «Рresident» («Lactalis International») из пяти можно уверенно назвать натуральным сливочным маслом. В остальных трех эксперты обнаружили немало интересного, но абсолютно чуждого натуральному продукту.

Так, масло «Смоленское», «Молочная ферма» и «Молочные продукты» удивили наличием в своем составе консервирующих веществ (сорбат калия), а также не соответствовали требованиям ГОСТа по идентификационным признакам (жирнокислотному составу), - в продукте присутствовали не молочные добавки - растительные жиры. Кроме того, в образце масла «Молочные продукты» были выявлены бактерии группы кишечной палочки и несоответствие массовой доли влаги и жира установленным требованиям.

Образец «Молочная ферма» был забракован в процессе дегустации. Эксперты отметили наличие постороннего вкуса, не свойственного натуральному сливочному маслу.

Впрочем, и у победителя тестирования масла «Рresident» нашелся небольшой изъян. На упаковке данного продукта было написано неполное наименование - «сливочное Экстра» - без указания вида (сладко-сливочное или кисло-сливочное, соленое или несоленое), что не соответствует требованиям российской классификации. Организация-импортер этого масла должна привести в полное соответствие информацию на упаковке установленным в России требованиям.

По словам эксперта Общества защиты прав потребителей Романа Гайдашова, в настоящее время многие отечественные производители в целях снижения себестоимости, а также удешевления продукции уходят от классической технологии производства сливочного масла, заменяя ценный молочный жир жирами растительного происхождения. К примеру, пальмоядровым. При этом, нарушают закон, называя такой продукт «сливочным маслом», и указывая на этикетке знак ГОСТ Р. Но, по сути, это уже не масло, а комбинированный продукт или сливочно-растительный спред.

Таким образом, производители нарушают требования Федерального закона № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», который устанавливает жесткие требования к тому или иному виду молочного продукта. Согласно действующим в России законам жировая часть сливочного масла, должна содержать только молочный жир коровьего молока. Именно этот показатель свидетельствует о натуральности продукта и его высоком качестве.

Все три аутсайдера тестирования не только не соответствуют требованиям технического регламента касательно качества продукции, но и не соблюдают требования действующего законодательства, вводя потребителей в заблуждение относительно наименования и состава продукции. То есть, данная продукция является фальсификатом и не может называться традиционным сливочным маслом, уточнили "Аргументам.ру" в пресс-службе ОЗПП.