Росгосстрах направил иск в суд к РФПЛ о взыскании с нее 616,175 млн рублей

Компания "Росгосстрах" направила иск в суд к Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) о взыскании 616,175 млн рублей, иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.



О произошедшем Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил представитель суда, который уточнил, что существо спора пока не уточняется, дата рассмотрения иска еще не назначена. В заявлении "Росгосстраха" третьим лицом указана общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз".



Напомним, компания "Росгосстрах" до 2011 года была титульным спонсором проводимого РФПЛ чемпионата России по футболу.



