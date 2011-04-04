Росгосстрах направил иск в суд к РФПЛ о взыскании с нее 616,175 млн рублей
4 апреля 2011, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Компания "Росгосстрах" направила иск в суд к Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) о взыскании 616,175 млн рублей, иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.
О произошедшем Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил представитель суда, который уточнил, что существо спора пока не уточняется, дата рассмотрения иска еще не назначена. В заявлении "Росгосстраха" третьим лицом указана общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз".
Напомним, компания "Росгосстрах" до 2011 года была титульным спонсором проводимого РФПЛ чемпионата России по футболу.