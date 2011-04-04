Развязка у «Москва-Сити» будет открыта в 2012 году

Заместитель мэра Сергея Собянина по вопросам строительства Марат Хуснуллин сегодня сообщил, что транспортную систему развязок между Звенигородским шоссе и международным деловым центром «Москва-Сити» планируется открыть в декабре 2012 года.

Ранее столичный градоначальник Собянин осмотрел эту транспортную автомагистрал и дал задание строителям в «максимально короткие сроки обеспечить ввод объектов, которые запланированы».

По словам Хуснуллина, общая стоимость контракта составляет почти 18 млрд. рублей.

Глава департамента строительства московского правительства Андрей Бочкарев рассказал, что транспортная автомагистраль между Звенигородским шоссе и «Москва-Сити» позволит потоку машин «выдвигаться по северной части Сити, пересекать Третье транспортное кольцо и соединяться с Звенигородским шоссе». Он пояснил, что разгрузится Третье транспортное кольцо при движении к Деловому центру. Бочкарев уточнил, что общая система развязок включает в себя семь эстакад, пять подземных переходов и два железнодорожных путепровода. «Общая протяженность многополосного движения составляет около 2,5 километров», - отметил он.

«К следующему году, если работать ударными темпами, какая-то часть эстакад будет открыта», - сказал о сроках ввода развязки Бочаров.