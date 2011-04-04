Мать ребенка, брошенного в Ашане, исчезла также внезапно, как и появилась

История с 8 месячным мальчиком, брошенным в Ашане несколько дней назад, снова в центре внимания, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела.

21-летняя уроженка Узбекистана появилась на пороге УВД по Красногорскому району 23 марта 2011 г. В тот вечер девушка не смогла представить документы, подтверждающие ее родство с мальчиком, но спустя два дня она все же привезла документы, которые косвенно указывали на их родство.

Дальнейшие действия «мамы» остаются на сегодняшний день загадкой для всех. Сотрудники правоохранительных органов и отдела опеки и попечительства Красногорска, оказывали содействие и помощь в получении свидетельства о рождении ребенка, для того, чтобы девушка могла беспрепятственно забрать ребенка и уехать в Узбекистан, учитывая, что денежные средства для приобретения билета в Узбекистан были собраны.

Видимо, перспектива оказаться в Узбекистане девушку не очень привлекала, и дальнейшие ее поступки служат тому подтверждением.

29 марта органы опеки выдали «маме» разрешение на посещение ребенка в инфекционной больницы Красногорска. После посещения ребенка, девушка бесследно исчезла, и в дальнейшем попытки связаться с ней по телефону не увенчались успехом.

В настоящее время, органы опеки и попечительства готовят запросы в УВД по Красногорскому району для принятия мер по ее розыску, а также запрос в Посольство Республики Узбекистан для определения официальной позиции Посольства в отношении дальнейшей судьбы ребенка.