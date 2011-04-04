Конкурсы на создание платных участков для рыбалки приостановлены - Крайний

Глава Росрыболовства Андрей Крайний заявил, что ведомство приостановило проведение конкурсов на создание платных участков для рыбалки на реках и озерах, чтобы учесть интересы рыбаков.



В своем интервью Российской газете глава Росрыболовства сказал, что сейчас необходимо "внимательно посмотреть на города-миллионники, чтобы не получилось так, что они окружены со всех сторон платными участками, чтобы не страдали интересы людей".



По словам Андрея Крайнего, предприниматели, которые уже выиграли конкурсы, "должны оставаться в своем праве и организовывать спортивно-любительское рыболовство. Это люди, которые создают рабочие места, платят налоги и фактически ничего не требуют у государства, кроме нормальных правил игры".



В то же время, Росрыболовство в ближайшее время проведет проверку тех предпринимателей, которые выиграли конкурсы на создание платных участков для рыбалки, но они "просто себе поставили дом на рыбопромысловом участке, никого на него не пускают и прекрасно себя чувствуют", - подчеркнул глава ведомства.