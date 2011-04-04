Дмитрий Гордеев - депутат Заксобрания Новосибирской области объявлен в розыск

В правоохранительных органах сообщили, что Дмитрий Гордеев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что депутат фракции "Единая Россия" областного парламента, член комитета по строительству, ЖКХ и тарифам обвиняется в хищении 11,4 млн рублей у одной из строительных компаний региона. По данным следствия, эти средства были получены Гордеевым с июля 2006 года по апрель 2007 года за то, что мэрия Новосибирска принимала решения в пользу компании - мэрия обеспечивала финансирование компании из средств областного бюджета. Деньги получены депутатом также за то, чтобы мэрия Новосибирска не настаивала на выполнении компанией ремонтно-строительных работ.



По словам сотрудника правоохранительных органов, в итоге у компании возникли обязательства перед мэрией Новосибирска по финансированию ремонтно-строительных работ на сумму более 30 млн рублей.



В результате чего в конце апреля 2010 года в отношении Гордеева было возбуждено уголовное дело, а 24 февраля 2011 года было предъявлено обвинение, передает Интерфакс.