Союзные парламентарии подведут итоги реализации социальной политики в 2010 году
3 апреля 2011, 18:23 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
6 апреля в г. Несвиже Минской области состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания, ходе заседания комиссии депутаты Парламентского Собрания подведут итоги проведения мероприятий в 2010 году социальной направленности, финансируемых из бюджета
Члены комиссии рассмотрят проекты Концепций Совета по делам молодежи и Молодежного парламента при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, а также «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы демографии и охраны здоровья в Союзном государстве».
Кроме того, союзные парламентарии намерены проконтролировать ход исполнения решения, принятого профильной комиссией, по вопросу сохранения общего культурно-исторического наследия Союзного государства.