Союзные парламентарии подведут итоги реализации социальной политики в 2010 году

6 апреля в г. Несвиже Минской области состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания, ходе заседания комиссии депутаты Парламентского Собрания подведут итоги проведения мероприятий в 2010 году социальной направленности, финансируемых из бюджета

Члены комиссии рассмотрят проекты Концепций Совета по делам молодежи и Молодежного парламента при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, а также «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы демографии и охраны здоровья в Союзном государстве».

Кроме того, союзные парламентарии намерены проконтролировать ход исполнения решения, принятого профильной комиссией, по вопросу сохранения общего культурно-исторического наследия Союзного государства.