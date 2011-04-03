Силами Союзного государства возведено много объектов медицинского назначения
3 апреля 2011, 17:23 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Силами Союзного государства в последние годы возведено много объектов медицинского назначения, сообщила на пресс-конференции в Минске член Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по
экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий, член фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России Татьяна Москалькова.
Эти объекты были направлены не в последнюю очередь на помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
В частности, были построены Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека Минздрава Белоруссии и в его состав входят специализированный медицинский диспансер и стационар на
450 мест, а также научные подраздления, которые выработали методики, связанные с пищевой безопасностью, медицинской безопасностью и многие другие.
Построен Гродненский завод медицинских препаратов, введено в эксплуатацию капсульное и таблеточное производство готовых лекарственных форм на основе субстанций аинокислот мощностью 200 миллионов таблеток и 50 миллионов капсул в год, проведена полная реконструкция двух очень важных центров в России- медицинского радиологического научного центра Российской Академии Наук в Обнинске и Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге, построена и оснащена оборудованием средняя школа на 100 мест в Брянске, построена больница в
Брянске на 55 коек, оснащен оборудованием и введен в действие Российско-белорусский информационный центр на базе Института проблем развития атомной энергетики РАН.
Также, по мнению Татяьны Москальковой, весьма важное значение имеет
создание Реестра России и Белоруссии, в который внесены данные по всем
категориям лиц, подвергшихся радиационному воздействию.
Данный реестр является важнейшим инструментом и информационной основой
формирования адресного подхода к оказанию специализированной медицинской
помощи гражданам.
"Сегодня мы можем сказать, что работа ведется целенаправленно, она под
контролем и нашей Комиссии Парламентского собрания, и главного
федерального органа исполнительной власти- МЧС России, и МЧС
Белоруссии",- отметила Татьяна Москалькова.