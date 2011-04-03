Силами Союзного государства возведено много объектов медицинского назначения

Силами Союзного государства в последние годы возведено много объектов медицинского назначения, сообщила на пресс-конференции в Минске член Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по

экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий, член фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России Татьяна Москалькова.

Эти объекты были направлены не в последнюю очередь на помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

В частности, были построены Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека Минздрава Белоруссии и в его состав входят специализированный медицинский диспансер и стационар на

450 мест, а также научные подраздления, которые выработали методики, связанные с пищевой безопасностью, медицинской безопасностью и многие другие.

Построен Гродненский завод медицинских препаратов, введено в эксплуатацию капсульное и таблеточное производство готовых лекарственных форм на основе субстанций аинокислот мощностью 200 миллионов таблеток и 50 миллионов капсул в год, проведена полная реконструкция двух очень важных центров в России- медицинского радиологического научного центра Российской Академии Наук в Обнинске и Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге, построена и оснащена оборудованием средняя школа на 100 мест в Брянске, построена больница в

Брянске на 55 коек, оснащен оборудованием и введен в действие Российско-белорусский информационный центр на базе Института проблем развития атомной энергетики РАН.

Также, по мнению Татяьны Москальковой, весьма важное значение имеет

создание Реестра России и Белоруссии, в который внесены данные по всем

категориям лиц, подвергшихся радиационному воздействию.

Данный реестр является важнейшим инструментом и информационной основой

формирования адресного подхода к оказанию специализированной медицинской

помощи гражданам.

"Сегодня мы можем сказать, что работа ведется целенаправленно, она под

контролем и нашей Комиссии Парламентского собрания, и главного

федерального органа исполнительной власти- МЧС России, и МЧС

Белоруссии",- отметила Татьяна Москалькова.