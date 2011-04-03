Задача сегодняшнего дня - реабилитировать пострадавшие чернобыльские территории

Задачей сегодняшнего дня является реабилитация пострадавших чернобыльских территориях, заявила на пресс-конференции в Минске член Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по

экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий, член фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России Татьяна Москалькова.

При этом, по ее словам, проблему реабилитации пострадавших территорий сегодня можно разделить на три части.

"Первая- это нормативно-правовая основа, которая была создана в отношении лиц, пострадавших от Чернобыльской АЭС, второе- это практические меры, которые реализовывались в рамках трех программ, посвященных этой тематике и непосредственно созданные объекты по решению этой проблемы.

В области законодательства каждое из наших государств, и Россия, и Белоруссия, приняли специальные базовые законы о социальной защите граждан. В России действует Закон 91-го года с последующими изменениями

и дополнениями, буквально в этом году, 12 января 2011 года, мы приняли новый Заколн в первом чтении, который решает проблему жилищного устройства пострадавших, а в Белоруссии действует новый Закон от 6 января 2009 года, который существенно поднял степень гарантий прав и интересов граждан пострадавших от чернобыльской катастрофы. В завсисимости от статуса лица, пострадавшего от Чернобыльской АЭС,

устанавливается объем социальных гарантий.

За время, прошедшее с момента аварии, было принято три специальные

программы в рамках Союзного государства и только совместные усилия

позволили нам выйти на те результаты, о которых я сейчас скажу.

Всего было три программы- 98-2001 года, 2002-2005, и последняя-

2006-2010 года.

В результате реализации программ создана единая система

специализированной медицинской помощи, и в ходе реализации только

третьей программы получили такую специализированную помощь более 13 с

половиной тысяч человек.

Выполнены научно-практические работы в области здравоохранения,

сельского и лесного хозяйства. Если первые программы были направлены на

создание комплекса экстренных мер по отселению и спасению людей, то

последняя программа направлена на реабилитацию тех населенных пунктов и

тех территорий, которые больше всего пострадали.

Создана единая технология получения, сбора, анализа и прогноза,

хранения ит распространения гидрометеоролрогической информации и данных

о загрязнении природной среды, создана материально-техническая база

учреждений здравоохранения и фармацевтической промышленности Белоруссии

и России. Оснащены оборудованием ряд специализированных и научных

учреждений России и Белоруссии, создана система оценки дозовых нагрузок

пострадавшего населения.

Создан единый Чернобыльский регистр России и Белоруссии, и объем

персональных данных на граждан для планирования мер адресной медицинской

помощи к концу 10-го года составил более 74 человек- это очень важная

работа, которая позволяет определить категории людей, которые нуждаюится

в адресной медцинской помощи и в конкретных объемах этой помощи.

И, наконец, создан, и 23 марта Комиссией (Парламентского собрания Союза

Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации

последствий аварий- ред.) презентован Атлас современных и прогнозных

аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он очень важен для

всех уровней власти, потому что он позволяет всем уровням власти

прогнозировать работы экономического, социально-культруного,

гуманитарного плана на территориях четырех российских и трех белорусских

регионов, которые наиболее подверглись радиационному загрязнению и

требуют тщательного мониторинга", - заявила Москалькова.