Задача сегодняшнего дня - реабилитировать пострадавшие чернобыльские территории
3 апреля 2011, 17:21 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Задачей сегодняшнего дня является реабилитация пострадавших чернобыльских территориях, заявила на пресс-конференции в Минске член Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по
экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий, член фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России Татьяна Москалькова.
При этом, по ее словам, проблему реабилитации пострадавших территорий сегодня можно разделить на три части.
"Первая- это нормативно-правовая основа, которая была создана в отношении лиц, пострадавших от Чернобыльской АЭС, второе- это практические меры, которые реализовывались в рамках трех программ, посвященных этой тематике и непосредственно созданные объекты по решению этой проблемы.
В области законодательства каждое из наших государств, и Россия, и Белоруссия, приняли специальные базовые законы о социальной защите граждан. В России действует Закон 91-го года с последующими изменениями
и дополнениями, буквально в этом году, 12 января 2011 года, мы приняли новый Заколн в первом чтении, который решает проблему жилищного устройства пострадавших, а в Белоруссии действует новый Закон от 6 января 2009 года, который существенно поднял степень гарантий прав и интересов граждан пострадавших от чернобыльской катастрофы. В завсисимости от статуса лица, пострадавшего от Чернобыльской АЭС,
устанавливается объем социальных гарантий.
За время, прошедшее с момента аварии, было принято три специальные
программы в рамках Союзного государства и только совместные усилия
позволили нам выйти на те результаты, о которых я сейчас скажу.
Всего было три программы- 98-2001 года, 2002-2005, и последняя-
2006-2010 года.
В результате реализации программ создана единая система
специализированной медицинской помощи, и в ходе реализации только
третьей программы получили такую специализированную помощь более 13 с
половиной тысяч человек.
Выполнены научно-практические работы в области здравоохранения,
сельского и лесного хозяйства. Если первые программы были направлены на
создание комплекса экстренных мер по отселению и спасению людей, то
последняя программа направлена на реабилитацию тех населенных пунктов и
тех территорий, которые больше всего пострадали.
Создана единая технология получения, сбора, анализа и прогноза,
хранения ит распространения гидрометеоролрогической информации и данных
о загрязнении природной среды, создана материально-техническая база
учреждений здравоохранения и фармацевтической промышленности Белоруссии
и России. Оснащены оборудованием ряд специализированных и научных
учреждений России и Белоруссии, создана система оценки дозовых нагрузок
пострадавшего населения.
Создан единый Чернобыльский регистр России и Белоруссии, и объем
персональных данных на граждан для планирования мер адресной медицинской
помощи к концу 10-го года составил более 74 человек- это очень важная
работа, которая позволяет определить категории людей, которые нуждаюится
в адресной медцинской помощи и в конкретных объемах этой помощи.
И, наконец, создан, и 23 марта Комиссией (Парламентского собрания Союза
Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации
последствий аварий- ред.) презентован Атлас современных и прогнозных
аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он очень важен для
всех уровней власти, потому что он позволяет всем уровням власти
прогнозировать работы экономического, социально-культруного,
гуманитарного плана на территориях четырех российских и трех белорусских
регионов, которые наиболее подверглись радиационному загрязнению и
требуют тщательного мониторинга", - заявила Москалькова.