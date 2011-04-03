Школьники Польши и России прошли маршем памяти по пути жертв Катыни

Школьники Польши и России почтили память жертв тоталитарного режима на мемориале "Катынь" под Смоленском.

К месту массового расстрела польских офицеров и советских граждан в субботу пятый Марш Памяти молодежи Польши и России, в котором приняли участие около 300 юношей и девушек из Познани, учащиеся 8-й школы Смоленска, экономического лицея и воспитанников корпуса имени фельдмаршала Кутузова.

Марш Памяти начался на станции Гнездово, откуда поляков в 1940-м году привозили в Катынский лес.

Президент Польши Бронислав Комаровский назвал Марши Памяти "важным образовательным мероприятием". "У участников есть возможность узнать об одном из самых трагических моментов польско-русской истории", - говорится в его Обращении, зачитанном на митинге. Комаровский предложил молодежи подумать: "Как мы в будущем сможем улучшить дружеские отношения и сотрудничество между Польшей и Россией".

После митинга у мемориала школьники отправились на место падения 10 апреля прошлого года польского авиалайнера, везшего в Катынь польскую правительственную делегацию. Тогда погибли все 96 человек, находящиеся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский, высшие представители государственной власти, армии, духовенства и общественных организаций Польши.

Мемориальный комплекс "Катынь" расположен в 18 километрах западнее Смоленска в Катынском лесу. В период массовых репрессий 30-х годов ХХ века здесь производились захоронения расстрелянных в Смоленске советских граждан - около 8 тысяч человек. Здесь же в мае-апреле 1940 года органами НКВД были расстреляны и захоронены 4421 польский военнослужащий, вывезенных осенью 1939-го из Польши, после ее раздела, напоминает сайт vesti.ru.