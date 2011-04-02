Электрички Московской железной дороги начали патрулировать дружинники

Молодежные добровольные дружины начали вместе с полицией патрулировать электрички Московской железной дороги. 60 активистов следят за безопасностью пассажиров и соблюдением правил проезда.

Дружинники уже работают на пригородных электропоездах Рязанского направления, отправляющихся с Казанского вокзала. Добровольцы три раза в неделю в течение четырех часов будут следить за безопасностью пассажиров и соблюдением правил проезда и провоза багажа.