Сергей Собянин пригласил москвичей на субботники
2 апреля 2011, 21:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня пригласил жителей столицы принять участие в общегородских весенних субботниках. Субботники пройдут 16 и 23 апреля. В Москве состоялось заседание городского штаба по весеннему благоустройству мегаполиса.
Столичный градоначальник поручил "подключить" к весенним работам всех - от собственников ведомственных домов до муниципалитетов и префектур.
Намечено в ходе субботников привести в порядок столичные газоны и благоустроить так, чтобы земля не попадала на дороги и тротуары.
В апреле 2010 года в двух общегородских субботниках приняли участие в общей сложности почти 3 миллиона москвичей.
Число жителей Москвы, согласно новым данным Всероссийской переписи населения, составило около 11,5 миллионов человек.