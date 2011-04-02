Сергей Собянин пригласил москвичей на субботники

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня пригласил жителей столицы принять участие в общегородских весенних субботниках. Субботники пройдут 16 и 23 апреля. В Москве состоялось заседание городского штаба по весеннему благоустройству мегаполиса.

Столичный градоначальник поручил "подключить" к весенним работам всех - от собственников ведомственных домов до муниципалитетов и префектур.

Намечено в ходе субботников привести в порядок столичные газоны и благоустроить так, чтобы земля не попадала на дороги и тротуары.

В апреле 2010 года в двух общегородских субботниках приняли участие в общей сложности почти 3 миллиона москвичей.

Число жителей Москвы, согласно новым данным Всероссийской переписи населения, составило около 11,5 миллионов человек.