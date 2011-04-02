В Петербурге прошла акция к началу призыва - «не верь, не бойся, не служи»

В Петербурге сегодня в начале весеннего призыва в вооруженные силы, который стартовал в России 1 апреля, прошла уличная акция против облав под общим лозунгом - «не верь, не бойся, не служи».

В центре северной столицы активисты арт-группы «Призывник – не чемодан» прямо на улице разыграли целый спектакль о коварном волшебнике Всехзагребайлове и призывнике Аркаше Свободолюбове: злой гений с помощью двух злых волшебниц страха и обмана должен был превратить всех молодых людей в большой зеленый квадрат.

По словам координатора по связям с общественностью организации «Солдатские матери Петербурга» Елены Поповой, главной целью пикета была не демонстрация актерских способностей, а привлечение внимания к большой проблеме — облавам. По мнению Поповой, в Петербурге очень много облав на призывников. Она считает, что с их помощью выполняется ежегодный план по призыву, передает Эхо Москвы.

В акции участвовали 15 человек. Активисты группы «Призывник не чемодан» пообещали проводить их в Петербурге регулярно.