В Москве акция обманутых дольщиков обернулась дракой с полицейскими

В Москве в субботу мирная акция обманутых дольщиков у Белого дома обернулась дракой с сотрудниками правоохранительных органов.

Один из организаторов акции Дмитрий Учитель рассказал, что протестующие пытались заступиться за двух женщин, которых начали избивать сотрудники полиции, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Координатор движения «Однодольщики.Ru» Игорь Гульев рассказал, что кроме него задержали двух женщин. «Когда одну на митинге забирала милиция, вторая за нее заступилась. Вероятно, им также будет вменяться сопротивление полиции: якобы кто-то из них бил сотрудников органов слетевшей полицейской каской», - сказал Гульев. По его словам, одна из задержанных, Ольга Баранова, была дольщицей Mirax Group. У этой компании квартиры стоят по 15 миллионов рублей, сообщает Газета.ру. «И весьма состоятельные люди могут легко оказаться среди обманутых дольщиков», - заметил Игорь Гульев.

Напомним, движение «Однодольщики.Ru» совместно с обманутыми дольщиками Mirax Group вышли в субботу на несанкционированную акцию протеста на Горбатом мосту около Белого дома. Они начали строить палаточный городок. К месту проведения мероприятия приехали 15 автобусов ОМОНа.

Ранее в ГУВД сообщали, что полицейские не применяли силу в отношении акции обманутых дольщиков. По данным правоохранительных органов, задержан только один человек.

Трое из участников субботней акции протеста обманутых дольщиков до сих пор находятся в здании УВД столицы.