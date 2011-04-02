В союзном белорусско-российском законодательстве наблюдаются явные подвижки

В настоящее время в согласовании белорусского и российского законодательств наблюдаются явные подвижки. Об этом сообщил 1 апреля член Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, председатель Комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Крыжевич в беседе с нашим корреспондентом.

В частности, по его мнению, не могут не радовать последние события, связанные с созданием Таможенного союза, Единого экономического пространства.

"Регулярно проходят встречи на высоком уровне. В настоящее время готовится визит Главы нашего государства (Александра Лукашенко- ред.) в Российскую Федерацию- я думаю, что это связано в том числе и с совершенствованием отношений вообще между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, и в том числе совершенствованием законодательства в рамках Союзного государства",- отметил парламентарий.

Следует отметить, что состояние нормативно-правовой базы Союзного государства было рассмотрено на недавно состоявшейся в Москве под председательством министра юстиции Российской Федерации А.В.Коновалова и министра юстиции Республики Беларусь В.Г.Голованова состоялось седьмое заседание Объединенной коллегии министерств юстиции государств-участниц Союзного государства. В заседании Объединенной коллегии приняли участие Государственный секретарь Союзного государства П.П.Бородин и представители Постоянного Комитета Союзного государства.

На заседании обсуждались важнейшие вопросы интеграционного сотрудничества Беларуси и России в правовой сфере. Так, был рассмотрен вопрос об итогах Программы сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Беларусь на 2009-2010 годы и подписана Программа сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Беларусь на 2011-2012 годы.

Стороны обсудили ход реализации межправительственного Соглашения о взаимном внесении отметок о заключении или расторжении брака в паспорта граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, а также ход подготовки к подписанию межгосударственного Соглашения о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о деятельности Экспертно-аналитической консультативной группы по актуальным направлениям гармонизации законодательств России и Белоруссии. На заседании были определены перспективные направления правового сотрудничества Белоруссии и России в рамках деятельности Экспертно-аналитической консультативной группы.

Очередное заседание Объединенной коллегии юстиции государств-участниц Союзного государства планируется провести во втором полугодии 2011 года.