Иосиф Кобзон не захотел приехать на похороны Людмилы Гурченко

На панихиду и прощание со своей бывшей женой Людмилы Гурченко не захотел прийти певец Иосиф Кобзон.

Гурченко и Кобзон были в официальном браке всего три года - с 1967 по 1970-й год. Более чем 40 лет бывшие супруги ни разу не общались, напоминает информационное агентство Карта Музыки.

Кобзон сообщил, что вернется в Москву только 3 апреля и возвращаться раньше из-за похорон не намерен. "А что вы хотите от меня по поводу Людмилы Марковны? Я с ней 40 лет не общался. Я вместе с вами сочувствую, выражаю соболезнования по поводу ухода из жизни выдающейся артистки, но больше ничего сказать не могу", - сказал он.