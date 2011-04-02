Дмитрий Медведев пообещал спеть с резидентами «Comedy club»

Президент России Дмитрий Медведев пообещал спеть вместе с резидентами проекта «Comedy club». Соответствующую запись глава государства сделал в своем микроблоге Twitter накануне поздно вечером.



В день смеха, 1 аперля, Медведев принял представителей юмористического шоу в своей резиденции в Горках. Один из участников проекта «Comedy club» Семён Слепаков спел Медведеву песню «Новогоднее обращение россиян к президенту», передаёт «Интерфакс». «Песня забавная, в следующий раз споем вместе», - написал Медведев в своём микроблоге.