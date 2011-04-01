За взрывное устройство, обнаруженное в центре Москвы, приняли пакет с мусором

Дежурный офицер группы оперативно-информационного реагирования ГУВД сообщил, что подозрительный предмет, обнаруженнный сегодня в центре Москвы, оказался пакетом с мусором.



По словам дежурного офицера, проверка подозрительного предмета, найденного во дворе дома 6 в Аптекарском переулке, показала, что он не является взрывным устройством. Прибывшие на место взрывотехники констатировали, что это пакет с мусором.



