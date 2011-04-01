Радиоактивные элементы с аварийной японской АЭС обнаружены в Москве

Первый заместитель генерального директора ГУП "МосНПО "Радон" Олег Польский заявил, что радиоактивные элементы с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" обнаружены в Москве.



По словам Олега Польского, элементы радиоактивных выбросов с аварийной японской АЭС дошли до Москвы, но не представляют опасности для населения: "То количество, которое поступило в Москву, ни в коем случае не является опасным для населения".



Специалист рассказал сегодня на пресс-конференции, что в последние дни сотрудники "Радона" наблюдали поступления йода-131, а затем были обнаружены и другие изотопы - цезий-137, цезий-134, все это доказывает, что "идет процесс, связанный с самой аварией".



Однако замгендиректора "Радона" при этом подчеркнул, что все разговоры об эвакуации людей из районов, близких к Японии, а тем более из Москвы, он считает преждевременными, для принятия экстренных мер оснований нет, передает Интерфакс.