Указами президента РФ освобождены от должности еще 12 генералов МВД РФ

Указами президента России Дмитрия Медведева "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" освобождены от должности еще 12 генералов МВД РФ, сообщает пресс-служба Кремля.



Согласно подписанным указам, от должности освобождены:



1. генерал-майор юстиции Березутский Александр Николаевич, заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Кемеровской области - начальник главного следственного управления;

2. генерал-майор милиции Дубенский Евгений Иванович, начальник управления внутренних дел по Восточному административному округу Главного управления внутренних дел по г.Москве;

3. генерал-майор, милиции Маилян Самвел Суренович, заместитель начальника Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации;

4. генерал-майор милиции Нурутдинов Азат Закитович, первый заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу - начальник оперативно-розыскного бюро;

5. генерал-лейтенант внутренней службы Рогачев Леонид Егорович, заместитель начальника Организационно-инспекторского департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации - начальник контрольно-ревизионного управления;

6. генерал-лейтенант милиции Васильев Виктор Петрович, заместитель начальника Главного управления внутренних дел по г.Москве по экономической безопасности;

7. полковник милиции Васильев Юрий Александрович, начальник управления по налоговым преступлениям Главного управления внутренних дел по г.Москве;

8. генерал-майор милиции Данилов Александр Михайлович, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления внутренних дел по г.Москве;

9. генерал-майор милиции Новиков Вячеслав Григорьевич, первый заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Алтайскому краю - начальник криминальной милиции;

10. генерал-майор милиции Филиппов Владимир Павлович, первый заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Свердловской области - начальник криминальной милиции;

11. полковник внутренней службы Бутылин Валерий Николаевич, заместитель начальника Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации;

12. полковник милиции Дулькин Геннадий Николаевич, первый заместитель начальника Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации;

13. генерал-майор милиции Лахонин Тимур Анатольевич, начальник Национального центрального бюро Интерпола при Министерстве внутренних дел Российской Федерации;

14. генерал-лейтенант милиции Хабибулин Алик Галимзянович, начальник Академии экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации;

15. генерал-майор милиции Хуснуллин Ильдар Ханифович, заместитель начальника Оперативно-поискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации.