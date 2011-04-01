В Подмосковье обнаружены три очага горения торфяников, об этом сообщил директор департамента территориальной политики МЧС РФ Юрий Ковалев.



По словам Юрия Ковалева, в Московской области продолжают гореть торфяники даже ранней весной. Сотрудниками МЧС была "проведена авиаразведка. На борту вертолета Ми-8 установлена аппаратура, которая позволяет определять очаги горения даже под землей. При этом во время облета мы выявили три очага горения торфяников". Однако обводнение торфяников в этом году еще не проводилось.

Юрий Ковалев отметил, что подмосковные ведомства пока не готовы противостоять летним лесным пожарам, но "до 15 апреля все мероприятия должны быть выполнены. Мы еще раз проведем соответствующую проверку".



В настоящее время работа по профилактике лесных пожаров началась в Орехово-Зуевском районе, идет она и в Рязанской области. А вот в Шатурском и Егорьевском районах, во Владимирской области до сих пор эта работа не начата, констатировал Юрий Ковалев.