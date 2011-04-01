Российский президент принимал гостей - он пообщался с участниками Comedy club

Сегодня российский президент Дмитрий Медведев принимал гостей в своей библиотеке в резиденции в Горках, где пообщался с участниками проекта Comedy club.



В гостях у главы государства побывали Андрей Аверин, Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Александр Незлобин, Сергей Светлаков, Семен Слепаков и Гарик Харламов. Встреча началась с шуток, которые сегодня в День смеха появились в интернете в огромном количестве. А затем участники проекта Comedy club подарили главе государства iPad с записями своих выступлений и обратились с новогодним обращением от лица российского народа к президенту Российской Федерации, передают РИА-Новости.