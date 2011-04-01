В Главном управлении МВД РФ в СКФО уволены сотрудники за сокрытие своих доходов

В Главном управлении МВД РФ в Северо-Кавказском федеральном округе уволены два сотрудника и еще 17 привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие своих доходов.



В окружном Управлении Генеральной прокуратуры сообщили, что во время проверки соблюдения законов о службе в органах внутренних дел и противодействии коррупции некоторые сотрудники управления МВД РФ в СКФО указали недостоверные сведения о своих доходах и имуществе, а также скрыли сведения о своей работе в коммерческих структурах.



По словам сотрудника прокуратуры, "один из руководителей структурного подразделения не отразил наличие у него в собственности жилого дома, девяти квартир, 15 земельных участков под строительство и нежилого помещения". Также "имели место факты, когда оперуполномоченные по совместительству являлись директорами обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальными предпринимателями".



В Управлении Генеральной прокуратуры сообщили также, что в настоящее время по данным фактам "начальнику северокавказского главка внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры. О ситуации проинформирован полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Хлопонин".