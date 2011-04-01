Отменено уголовное дело, в котором фигурирует сына генпрокурора Чайки

Мособлпрокуратура повторно отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Ивана Назарова. Напомним, это касается игорного бизнеса в Московской области.

Ранее сообщалось, что за невозбуждение уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна Назаров якобы требовал у него $2 млн, а также назначения своих людей на руководящие должности в МУП "Серпуховские недра". Как сообщает "Коммерсант", в рамках расследования именно этого дела следствие хотело допросить сына генпрокурора РФ Артема Чайку.





