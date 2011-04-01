Скончался последний советский партизан Василий Кононов

Адвокат Михаил Йоффе сегодня сообщил, что в Риге умер советский партизан Василий Кононов, который проиграл дело против Латвии в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).





Кононов вышел на свободу в апреле 2000 года. Пройдя через все латвийские судебные инстанции, в 2004 году он обратился в Европейский суд по правам человека.

Кононов родился 1 января 1923 года в латвийском селе Страуя Лудзенского района, сообщает РИА Новости. В августе 1998 Кононов оказался в латвийской тюрьме по обвинению в геноциде - Латвия признала его виновным в убийстве мирных граждан на территории республики в годы Великой Отечественной войны, когда он командовал партизанским отрядом. Защита ветерана утверждает, что коллаборационисты были казнены по приговору партизанского трибунала, из-за них гитлеровцы уничтожили партизанскую группу.