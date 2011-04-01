Россельхознадзор: Рыба из Японии может быть радиоактивна

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в ближайшее время может быть ограничен импорт рыбной продукции с более чем 200 предприятий Японии.



"В настоящее время мы изучаем ситуацию по 300 рыбоперерабатывающим предприятиям Японии, находящимся в опасной зоне, с которых поставляется продукция в РФ. По результатам анализа будут приняты решения", - отметил он. Кстати, как отметил глава ведомства, многие страны полностью запрещают поставку рыбной продукции из Японии, а Россия - только с тех предприятий, которые находятся в зоне радиоактивного заражения АЭС "Фукусима".