Похороны Людмилы Гурченко оплатит бизнесмен Алимжан Тохтахунов

Похороны актрисы Людмилы Гурченко оплатит бизнесмен Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик. Вдовец Сергей Сенин встретился с ним накануне в ресторане «Палаццо Дукале».



- Я встречался вчера с ее супругом, чтобы обсудить похороны. Обещаю, все будет достойно и красиво, - заверил Life News Алимжан Турсунович. - Я сделаю все, что в моих силах.



Прощание с великой российской актрисой, которая умерла на 76-м году жизни, состоятся завтра, 2 апреля, в Центральном доме литераторов.



