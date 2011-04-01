Египет перестал быть опасным для россиян - Ростуризм

Сегодня Ростуризм официально снял ограничения на отправку туристов на курорты в Египет. По данным египетской стороны, более 2,8 миллионов туристов посетили Египет в прошлом году, что составляет порядка 20% от общего числа иностранцев.



МИД РФ, ранее рекомендовавший россиянам не посещать Египет, в четверг объявил о нормализации ситуации на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. А сегодня официально снял ограничения н посещение россиянами этой страны. "Рекомендовать туроператорам, турагентам (их объединениям) с 1 апреля 2011 года возобновить оказание услуг по реализации туристского продукта, включающего в себя путешествие российских туристов на курорты Египта", - говорится в приказе ведомства.



