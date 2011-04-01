Девочка впала в кому в детском саду Кемеровской области

В Юрге Кемеровской области на территории детсада №42 девочка впала в кому. Проводится доследственная проверка.

Девочка пыталась спрыгнуть с бордюра горки и зацепилась капюшоном за крючок. Когда подбежала воспитатель, девочка уже была без сознания. Потерпевшую доставили в одну из больниц Кемерова. Она находится в состоянии комы.



По данному факту Следственным комитетом по Кемеровской области проводится доследственная проверка.