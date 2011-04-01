Эпидемия бешенства объявлена в Новосибирской области

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области выявило 35 случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных. Карантин введен в трех районах региона.



Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области, наибольшее количество заболевших обнаружено в Убинском, Купинском и Тогучинском районах, там введен карантин.



"Наличие вируса бешенства лабораторно подтверждено у 19 лис, 11 голов крупного рогатого скота, 4 собак и лошади. Заболевшие животные выявлены на территории 17 муниципальных сельских районов области и в Новосибирске", - цитирует Интерфакс.