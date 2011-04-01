Несколько туристов видели снежного человека и сфотографировали

В Кемеровской области несколько туристов повстречались со снежным человеком. Один из них сумел его фотографировать: существо похоже ни на медведя, ни на человека.

На горе Зеленая в Таштагольском районе Кемеровской области группа туристов столкнулась с необычным существом, сообщили они Интерфаксу. Туристы отдыхали на природе, когда внезапно из-за елей в нескольких десятках метров выскочило странное существо и быстро побежало вниз. Один из туристов смог его сфотографировать. Ранее губернатор обещал за поимку снежного человека 1 млн рублей. Но никто из страха не мог его преследовать.