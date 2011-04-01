Медведев освободил от занимаемых должностей 10 генералов МВД

Президент России Дмитрий Медведев в пятницу, 1 апреля, произвёл кадровые изменения в структуре МВД РФ.

Указами Президента от занимаемых должностей освобождены:



заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Свердловской области – начальник управления по работе с личным составом, генерал-майор милиции Виктор Бердников;



начальник Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор милиции Николай Михайлов;



Министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия), генерал-майор милиции Яков Стахов;



начальник Управления внутренних дел по Курганской области, генерал-майор милиции Борис Тимониченко;



начальник Главного управления внутренних дел по Воронежской области, генерал-лейтенант милиции Олег Хотин;



начальник Управления внутренних дел по Курской области, генерал-майора милиции Виктор Булушев;



начальник Главного управления внутренних дел по Пермскому краю, генерал-лейтенант милиции Юрий Горлов;



начальник Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу, генерал-майора милиции Николай Гудожников;



Министр внутренних дел по Республике Калмыкия, генерал-майор милиции Анатолий Журавлёв;



Министра внутренних дел по Республике Мордовия, генерал-майор милиции Николай Ларьков.

На сайте Кремля сообщается, что указы вступают в силу со дня подписания.