Дмитрий Медведев уволил начальников УВД и министров нескольких регионов

Президент РФ Дмитрий Медведев освободил от должностей начальников УВД нескольких российских областей.

Глава государства подписал соответсвующий указ. Пресс-служба Кремля сообщает, что указом президента Дмитрий Медведева освобождены от должностей:

генерал-майор милиции Виктор Булушев, начальник Управления внутренних дел по Курской области;

генерал-лейтенант милиции Юрий Горлов, начальник Главного управления внутренних дел по Пермскому краю;

генерал-майор милиции Николай Гудожников, начальник Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу;

генерал-майор милиции Анатолий Журавлев, министр внутренних дел по Республике Калмыкия;

генерал-майор милиции Николай Ларьков, министр внутренних дел по Республике Мордовия.



