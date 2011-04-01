Дмитрий Медведев уволил начальников УВД и министров нескольких регионов
1 апреля 2011, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев освободил от должностей начальников УВД нескольких российских областей.
Глава государства подписал соответсвующий указ. Пресс-служба Кремля сообщает, что указом президента Дмитрий Медведева освобождены от должностей:
генерал-майор милиции Виктор Булушев, начальник Управления внутренних дел по Курской области;
генерал-лейтенант милиции Юрий Горлов, начальник Главного управления внутренних дел по Пермскому краю;
генерал-майор милиции Николай Гудожников, начальник Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу;
генерал-майор милиции Анатолий Журавлев, министр внутренних дел по Республике Калмыкия;
генерал-майор милиции Николай Ларьков, министр внутренних дел по Республике Мордовия.