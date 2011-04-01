Заммэра Москвы Швецова возглавила совет по патриотическому воспитанию

Заместитель мэра Москвы по социальной политике Людмила Швецова возглавила координационный совет по патриотическому воспитанию населения города.

Предполагается, что созданный комитет будет обеспечивать взаимодействие государственных органов и негосударственных организаций для реализации "единой политики патриотического воспитания населения города".

Заместителем председателя совета стал глава комитета общественных связей столицы Александр Чистяков, а ответственным секретарем - его заместитель Иван Серегин, передает РИА Новости.

В состав совета также вошли руководитель департамента семейной и молодежной политики Людмила Гусева, первый заместитель главы департамента социальной защиты населения Татьяна Потяева, руководитель департамента региональной безопасности Валерий Кадацкий, глава департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Алексей Комиссаров, руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников.

В работе совета по патриотическому воспитанию населения Москвы будут принимать участие глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев, первый заместитель руководителя департамента экономической политики Роман Беззубик, заместители других ведомств столицы, префекты и их заместители.



Утвержден план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на 2011 год, в числе которых организация деятельности комиссии по противодействию фальсификации истории Великой Отечественной войны, издание методических пособий, проведение конкурсов, совещаний, конференций, "круглых столов", подготовка радио- и телепрограмм.