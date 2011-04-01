МЧС России: радиационная обстановка на Дальнем Востоке нормальная

В Дальневосточном региональном центре МЧС России сообщили, что в пятницу, 1 апреля, на всей территории Дальнего Востока радиационная обстановка нормальная. Уровень гамма-излучений составляет от 9 до 19 микрорентген в час при норме 25-30 микрорентген.

В Хабаровске радиационный фон составляет 13 микрорентген, на побережье Татарского пролива и наиболее близко географически расположенных к Японии районах края приборы фиксируют уровень радиации в 8-9 микрорентген в час.

По данным Дальгидромета, в воздушной среде над территорией Хабаровского края не зафиксировано опасных веществ, в том числе следов иода-131.

В Японии заражена почва в районе аварийной АЭС "Фукусима-1". По данным экспертов, содержание радиоактивного иода в районе первого энергоблока аварийной АЭС превышает предельно допустимые значения более чем в 10 тысяч раз, в грунтовых водах - в 4,5 тысячи раз.