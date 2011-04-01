В России повышены пенсии с 1 апреля на 400-800 рублей

В России с 1 апреля в рамках запланированной индексации повышены пенсии на 400-800 рублей. На заседании президиума правительства РФ премьер-министр Владимир Путин сообщил, что пенсия повысится где-то от 400 с небольшим рублей до 800 рублей для разных категорий пенсионеров.

Увеличение социальных пенсий с 1 апреля произойдет для 4 миллионов россиян.

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова сообщила, что с 1 апреля средняя пенсия составит 5214 рублей. До этого времени средняя социальныя пенсия была в размере 4728 рублей. По словам Голиковой, в аналогичном порядке подлежат индексации пенсии по государственному пенсионному обеспечению. "Эти пенсии установлены участникам Великой Отечественной войны, гражданам пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и ставшие инвалидами вследствие исполнения обязанностей военной службы либо при прохождении военной службы, граждане, награжденные знаком жителя блокадного Ленинграда и членам семей указанных категорий граждан", - поснила министр.

Повышение военных пенсий будет выше, отметила Голикова. По ее словам, у участников ВОВ средний размер пенсии после повышения составит 20994 рубля. Повышение составит 793 рубля. Под эту норму попадает 253,7 тысячи человек. Глава Минздравсоцразвития сообщила, что под повышение также подпадают граждане, которые имеют право на выплату дополнительного материального обеспечения.



"Средний размер такой выплаты возрастет с 1 апреля 2011 года на 984 рубля и составит к пенсии 10571 рубль, это граждане, которые имеют особые заслуги перед государством", - заявила министр.



Индексация единовременных денежных выплат с 1 апреля составит 6,5%.



"На сегодняшний день таких категорий граждан у нас 16 миллионов 656 тысяч человек", - сообщила глава Минздравсоцразвития. Основная категория льготников, по словам Голиковой, это инвалиды всех групп, численность которых составляет 12 миллионов 523 тысячи человек.