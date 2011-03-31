Собянин: Москва будет прирастать окраинами

Постепенно сворачивать строительство в центре Москвы пообещал сегодня столичный мэр Сергей Собянин президенту России Дмитрию Медведеву.

"Надо потихоньку закрывать строительство в историческом центре, а переходить на периферию", - сказал Собянин, тут же уточнив, что несмотря на все сложности, объемы жилищного строительства остаются прежними, а в будущем "не уменьшатся, а увеличатся процентов на двадцать".

"Хотелось бы, чтобы в самое ближайшее время были сформированы новые подходы к политике градостроительства, потому что она вызывает много нареканий", - сказал Медведев.

Президент уточнил, что в последнее время застройка столицы была "мозаичной", а от этого, по его мнению, нужно отказываться.