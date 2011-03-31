В центре Петербурга обнаружили надгробия из дореволюционных некрополей

В центре Санкт-Петербурга обнаружены надгробия из дореволюционных некрополей. Об этом сообщил зампредседателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов.



По его словам, находку обнаружили рабочие, разбиравшие мощеную мостовую Большой Конюшенной улицы в центре Петербурга. Оказалось, что тротуарные плиты, по которым ежедневно ходили петербуржцы, это надгробные сооружения 19-го века, которые лежали надписями вниз, на части которых сохранились отрывки эпитафий и имена умерших.



Александр Кононов сказал по этому поводу: "Это не уникальный для Петербурга случай. Подобное в последний раз обнаружилось во время ремонта на площади Ленина у Финляндского вокзала. Это наследие советских времен, с начала 1930-х годов памятники активно использовали для строительных работ". Он считает, что обнаруженные надгробия необходимо передать в музей городской скульптуры или вернуть их на кладбища, передает РИА Новости.