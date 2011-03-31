В Украине курильщиков будут пугать картинками на упаковках сигарет

В Украине с 30 сентября 2012 г. производителям и импортерам будет запрещено поставлять на рынок табачные изделия без новых предупреждений. Помимо текстов, предупреждающих о вреде курения, на пачках сигарет появятся картинки и пиктограммы.

Кабинет Министров Украины обнародовал Постановление № 306 от 19 января 2011 года «Об утверждении перечня цветных рисунков и пиктограмм, которые входят в дополнительные медицинские предупреждения на упаковке табачных изделий».



Текстовые предупреждения, занимающие 30% поверхности упаковки, появились в Украине с 2007 г. Исследования, проведенные МОЗ, показывают: эти предупреждения повысили осведомленность курильщиков и способствовали отказу от курения.



Тем не менее, опыт других стран показывает: эффективность предупреждений со временем снижается. Поэтому Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство, которые предусматривают увеличение размера предупреждений с 30% до 50%, увеличение количества предупреждений с 7 до 11, изменение текста предупреждений и дополнение их рисунками или пиктограммами.

Источник: http://kerch.fm/nashi-novosti/2131-v-ukraine-kurilshhikov-budut-pugat-kartinkami-na-upakovkax-sigaret?sms_ss=pingfm&at_xt=4d946bd9294b8b3c%2C0#ixzz1IB5J4v2e