Увеличение акцизов на спирт приведет к самогоноварению - Путин

Премьер-министр России Владимир Путин высказал свое отрицательное отношение к повышению акцизов на спирт, он считает, что это приведет к самогоноварению и употреблению суррогатов.



Сегодня на заседании президиума правительства российский премьер раскритиковал предложение Министерства финансов - повысить акцизы на спирт к 2014 году в четыре раза. Владимир Путин сказал: "Резкое повышение не понизит нам алкоголизацию населения, приведет только к употреблению суррогатов и к увеличению самогоноварения. Прямое резкое однократное повышение акцизов на алкоголь и табак, безусловно, приведет к резкому повышению цен на эту продукцию. Вы знаете мое отношение к алкоголизации населения – с этим, безусловно, нужно бороться. Но здесь нет простых решений", цитирует слова главы российского правительства РИА Новости.



Напомним, Минфин предложил резко увеличить акцизы на спирт для увеличения бюджета России и получения дополнительных доходов в дефицитный бюджет. Согласно подсчетам Минфина, с 1 января 2012 года акциз необходимо увеличить на 20% - до 277,2 рубля за литр, а с 1 июля 2012 года - до 462 рублей. В 2013 году акцизы будут увеличены уже до 693 рублей, а в 2014-м - до 900,9 рубля. Другими словами, к 2015 году бутылка водки будет стоить примерно 400 рублей.