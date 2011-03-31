МИД РФ разрешил ездить россиянам в Египет

МИД РФ официально разрешил россиянам снова ездить на курорты Египта, расположенные на берегу Красного моря, признав, что обстановка на этих курортах уже нормализовалась.



Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что МИД РФ советует россиянам ездить только в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, но не в Каир: "Наш всесторонний анализ показал, что ситуация на так называемых красноморских курортах Египта – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – нормализовалась. В этой связи МИД рекомендует российским туристам, которые направляются на отдых на эти курорты, проявлять бдительность, избегать поездок в другие города и районы Египта", сообщает ИТАР-ТАСС.



